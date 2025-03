Fahnder in Zivil vereiteln Einbrüche in Bozen

Von: luk

Bozen – Die Staatspolizei hat in Bozen zwei junge Frauen auf frischer Tat gestoppt, die offenbar dabei waren Einbrüche vorzubereiten. Die beiden Verdächtigen, 19 und 17 Jahre alt, wurden in der Florenzstraße von einer zivilen Polizeistreife beobachtet, wie sie sich verdächtig verhielten und schließlich in einen Innenhof eines Wohnhauses eindrangen. Doch die Anwesenheit der Beamten sowie zufällig anwesender Passanten veranlasste sie dazu, das Grundstück kurz darauf wieder zu verlassen und in Richtung Romstraße zu flüchten.

Die Polizisten forderten Verstärkung an. Die beiden jungen Frauen wurden wenige Minuten später aufgegriffen und kontrollierte. Bei der Durchsuchung fanden die Exekutivbeamten mehrere Einbruchswerkzeuge, darunter mehrere große und kleine Schraubenzieher, einen 29 cm langen Schraubenzieher, einen Schraubenschlüssel und eine gelbe Kunststoffplatte, die üblicherweise zum Öffnen von Sicherheitstüren verwendet wird.

Die beiden Frauen, kroatische Staatsbürgerinnen mit Wohnsitz in Turin, sind bereits mehrfach wegen Diebstahls und Besitzes von Einbruchswerkzeug polizeilich aufgefallen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung am Aufenthaltsort der Verdächtigen wurden zudem 1.700 Euro in bar sichergestellt – mutmaßlich aus ähnlichen Straftaten. Die 17-Jährige führte außerdem einen gefälschten Personalausweis mit sich.

Da im betroffenen Wohnhaus keine aufgebrochenen Türen oder Einbrüche festgestellt wurden, wurde das Duo wegen versuchten Einbruchdiebstahls und unerlaubten Besitzes von Einbruchswerkzeug angezeigt. Die 19-Jährige muss sich zudem wegen Hehlerei verantworten, während gegen die Minderjährige auch wegen Besitzes eines gefälschten Ausweises ermittelt wird.

Angesichts der kriminellen Vorgeschichte der Frauen und ihres Wohnsitzes außerhalb Südtirols hat Bozens Quästor Paolo Sartori gegen die 19-Jährige ein vierjähriges Aufenthaltsverbot für die Stadt Bozen verhängt.