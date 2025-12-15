Fahrzeugentgleisung führt zu Sperre von Zugstrecke

Von: mk

Bozen/Brenner – Die Zugstrecke zwischen Brenner und Bozen ist derzeit gesperrt. Grund dafür ist ein Arbeitsfahrzeug, das entgleist ist. Dies teilen der italienischen Schienennetzbetreiber RFI und Südtiromobil mit.

Derzeit wird das entgleiste Arbeitsfahrzeug mithilfe eines Krans wieder auf die Gleisanlage zurückgeführt. Während dieser Arbeiten ist der Bahnverkehr auf beiden Gleisen vorübergehend vollständig unterbrochen. Die Maßnahmen dauern voraussichtlich bis etwa 17.00 Uhr.

Nach erfolgreicher Behebung der Störung wird der Betrieb schrittweise wieder aufgenommen – zunächst eingleisig und anschließend zweigleisig.

Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Die Abfahrt erfolgt am Bahnhof in Bozen vom Bussteig B. Es stehen Mitarbeiter von Trenitalia für Informationen zur Verfügung. Passagiere werden aufgerufen, Ansagen am Bahnhof zu beachten. Verzögerungen und Ausfälle seien weiterhin möglich.