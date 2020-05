Fernseher zu laut: Streit eines Ehepaars artet in Gewalt aus

Brixen – In der Altenmarktgasse in Brixen ist es am Donnerstag in der Früh gegen 3.50 Uhr zum heftigen Streit eines Ehepaares gekommen, berichtet die Tageszeitung Alto Adige.

Die 45-Jährige ist nach einer Nachtschicht kurz nach 3.00 Uhr von der Arbeit in die Wohnung zurückgekehrt, wo ihr gleichaltriger Mann auf der Couch vor dem Fernseher saß. Laut Angaben der Ordnungskräfte und einiger Nachbarn soll der Mann zu viel Alkohol getrunken haben.

Die wiederholten Bitten der Frau, den Fernseher leiser zu stellen, damit sie sich in Ruhe hinlegen könnte, fruchteten nichts. Im Gegenteil: Innerhalb weniger Minuten brüllte der Mann sie an und durchschlug eine verglaste Tür im Inneren der Wohnung.

Dabei zog er sich stark blutende Verletzungen am Arm und an der Hand zu. Die erschrockene Frau, die sich im Klaren darüber war, dass der Streit mittlerweile die gesamte Nachbarschaft aufgeweckt hatte, verständigte die Carabinieri.

Die Ordnungshüter brachten den Mann auf den Balkon, damit dieser sich beruhigen konnte. Gleichzeitig wurde ein Rettungswagen gerufen, der den Mann auf schnellstem Wege ins Spital brachte.

Die Ehefrau wurde daraufhin in Ruhe von den Carabinieri vernommen. Die 45-Jährige erklärte, dass sie Anzeige erstatten und das Schloss der Wohnungstür austauschen möchte.

Der Mann wurde von den Ordnungskräften wegen Trunkenheit, Belästigung und Ruhestörung angezeigt. Sollte die Frau ebenfalls rechtliche Schritte ergreifen, könnte der Richter ein Annäherungsverbot erlassen.