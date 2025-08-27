Aktuelle Seite: Home > Chronik > Festnahme nach Fund von Wasserleiche in Wien-Floridsdorf
37-Jähriger aus Obdachlosenmilieu vor einer Woche entdeckt

Festnahme nach Fund von Wasserleiche in Wien-Floridsdorf

Mittwoch, 27. August 2025 | 12:25 Uhr
37-Jähriger aus Obdachlosenmilieu vor einer Woche entdeckt
APA/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESER
Schriftgröße

Von: apa

Nach dem Fund eines Toten im Wasser der Neuen Donau in Wien-Floridsdorf vor einer Woche hat die Landespolizeidirektion am Mittwoch die Festnahme eines 42-jährigen polnischen Staatsbürgers als Tatverdächtigen vermeldet. Die Ermittlungen gingen in diesem Fall rasch von einem Gewaltverbrechen aus. Eine Obduktion bestätigte dies, nachdem Merkmale stumpfer Gewalt im Kopfbereich der Leiche festgestellt werden konnten.

Schon davor verstärkten Schleifspuren am Ufer in der Nähe des Auffindungsorts bei der Nordbahnbrücke den Verdacht der Exekutive. Inzwischen wurde vonseiten des Landeskriminalamts die Identität des Toten geklärt. Es handelt sich um einen 37-jährigen Mann aus dem Obdachlosenmilieu. Durch die Nachforschungen in diesem Umfeld wurde infolge auch der Verdächtige festgenommen.

Dieser zeigte sich in seiner Vernehmung nicht geständig und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Informationen zu der Causa gab es vorerst keine. Polizeisprecher Markus Dittrich verwies auf die noch laufenden Ermittlungen. Ungeklärt war bisher etwa noch der Todeszeitpunkt des 37-Jährigen. Nach seiner Entdeckung wurde davon ausgegangen, dass er schon länger im Wasser gelegen sein dürfte.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
Kommentare
138
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
“Etwas in mir ist zerbrochen”: Tamara Lunger zieht mit Kamel durch die Mongolei
Kommentare
47
“Etwas in mir ist zerbrochen”: Tamara Lunger zieht mit Kamel durch die Mongolei
Nordtiroler Schützen lassen auch Frauen ans Gewehr
Kommentare
41
Nordtiroler Schützen lassen auch Frauen ans Gewehr
Mehr Geld für öffentlichen Dienst:  Rahmen steht fest
Kommentare
35
Mehr Geld für öffentlichen Dienst:  Rahmen steht fest
Hand aufs Herz: Können wir noch genügsam leben?
Kommentare
25
Hand aufs Herz: Können wir noch genügsam leben?
Anzeigen
Die Schlümpfe – der große Kinofilm
Die Schlümpfe – der große Kinofilm
Ab 27. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 