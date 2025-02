Festnahme nach Tod von Elfjähriger in Frankreich

Von: APA/dpa

Nach dem gewaltsamen Tod einer Elfjährigen in Frankreich hat die Justiz einen Verdächtigen ausgemacht. Der Mann kam wegen des Verdachts auf Tötung einer Minderjährigen in Polizeigewahrsam und gestand die Tat. Seine DNA war an den Händen des toten Mädchens gefunden worden, dessen Leiche wenige Stunden nach dem Verschwinden des Kindes in einem Wald entdeckt worden war, wie die Staatsanwaltschaft Evry mitteilte.

Nähere Details etwa zum Motiv oder den Umständen der Tat nannte die Ermittlungsbehörde zunächst nicht. Auch die Eltern und die Freundin des 23-Jährigen kamen in Polizeigewahrsam. Sie werden verdächtigt, die Tat nicht zur Anzeige gebracht zu haben.

Das Mädchen war am Freitagnachmittag nach Schulende in Épinay-sur-Orge südlich von Paris vermisst worden. Ermittler fanden seine Leiche in der Nacht in einem nahe gelegenen Wald. Französischen Medienberichten zufolge wurden dem Kind mit einem scharfen Gegenstand zahlreiche Wunden zugefügt.