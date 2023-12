Feuer in Kirche im Pustertal

Ahornach – In Ahornach bei Sand in Taufers ist es heute in der Kirche zu einem Brand gekommen.

Ein Passant hatte bemerkt, dass aus der Kirche zur Heiligen Anna Rauch aus der Sakristei strömte und hat die Feuerwehr alarmiert.

Die Wehrleute konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Der Schaden hält sich in Grenzen.

Entfacht hatte sich der Brand in einem Schrank, in dem Gewänder und andere liturgische Dinge aufbewahrt werden.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von Ahornach, Kematen, Mühlen und Sand in Taufers. Die betroffenen Räumlichkeiten der Kirche wurden belüftet und vom Rauch befreit.