Feuerwehreinsatz wegen vergessenem Topf

Rauchentwicklung in Bozner Wohnung

Bozen – Ein Topf, der zu lange auf dem Herd stand, hat am Sonntagnachmittag in Bozen die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Der Alarm ging kurz vor 16.00 Uhr los. Aus einem Apartment in der Claudia-Augusta-Straße strömte Rauch.

Berufsfeuerwehr, Rotes Kreuz, Notarzt sowie die Polizei eilten herbei. Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, wurde der 53-jährige Bewohner mit einer leichten Rauchgasvergiftung geborgen und zur Kontrolle ins Bozner Krankenhaus gebracht.

Die Wehrleute sicherten die Wohnung und löschten den Brand.