Finanzpolizei staunt: 76 Gäste aus Dänemark in Brixner Hotel nicht gemeldet

Von: mk

Brixen – Bei einer gemeinsamen Kontrolle von Staats- und Finanzpolizei sind in einem bekannten Hotel in Brixen zahlreiche Unregelmäßigkeiten festgestellt worden.

Bereits als die Beamten eintrafen, herrschte große Aufregung. Einige Angestellte versuchten, über einen Hinterausgang zu flüchten, wurden jedoch von den Ordnungshütern aufgehalten. Sie trugen Dokumente bei sich, die sie offenbar vor den Kontrolleuren verbergen wollten. Ein Barkeeper wurde dabei überrascht, wie er Notizen über den Getränkekonsum von Gästen zerriss.

Der Hotelbesitzer geriet unterdessen bei der genauen Angabe der Gästeanzahl sichtlich in Verlegenheit. Als die Beamten die Gästelisten und das Online-Meldeportals “Alloggiatiweb” überprüften, stellten sie offensichtliche Diskrepanzen fest. Besonders deutlich wurden diese, als den Ordnungshüters eine Gruppe von 76 dänischen Touristen beim Abendessen im Speisesaal ins Auge fiel, die vom Hotelier der Quästur nicht gemeldet worden waren.

Die Ermittler vermuten, dass der Inhaber die Übernachtungen “schwarz” abrechnen wollten. In diese Richtung weisen auch die Aussagen der Touristen selbst, die aufgefordert wurden, über 30.000 Euro in bar zu bezahlen.

Ein Teil der Barzahlungen war bereits ohne Rechnung erfolgt. Wie aus den zerrissenen Notizen des Barkeepers hervorging, waren außerdem bereits über 950 Euro in bar für Konsum von Getränken bezahlt worden. Der Hotelier wurde dafür mit einer Geldstrafe belegt. Die Ermittlungen zur Anzahl und zum Aufenthalt der Gäste sind derzeit noch im Gange.

Bei der Inspektion der Räumlichkeiten wurden zudem zahlreiche Verstöße gegen den Brandschutz festgestellt. Von zwölf kontrollierten Feuerlöschern hatte keiner ein aktuelles Prüfdatum, einige waren sogar leer. Die Hydrantenschränke waren mit ungeeigneten Kunststoffabdeckungen versehen und die Schalter der Brandmeldeanlage waren nicht auf dem neuesten Stand.

In den Gängen und Sälen fehlten großteils Hinweise auf Fluchtwege, Sammelstellen und die Position der Feuerlöscher. Rauchmelder waren in den Zimmern, Gängen, im Heizraum und im Tanklager nicht vorhanden. In den beiden letztgenannten Räumen waren auch keine anderen Brandschutzeinrichtungen zu finden, und die Feuerlöscher im Außenbereich waren seit Jahren nicht mehr gewartet worden.

Die Brixner Finanzpolizei hat bereits in der jüngeren Vergangenheit gegen das Hotel ermittelt und ein mutmaßliches System aufgedeckt, womit der Inhaber über eine Immobilientransaktion ohne wirtschaftlichen Hintergrund in vier Jahren über 70.000 Euro an Steuern hinterzogen haben soll.

In Zusammenarbeit mit dem nationalen Fürsorgeinstitut INPS in Bozen wurden außerdem vier Schwarzarbeiter und 33 irregulär angestellte Arbeitnehmer entdeckt. Dies führte zu einer Geldstrafe von über 100.000 Euro. Die Staatspolizei führt derzeit weitere Ermittlungen durch und prüft, ob Maßnahmen zum vorläufigem Rechtsschutz gegen den Hotelier nötig sind.