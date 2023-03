Flussleiche in Südtirol identifiziert

Franzensfeste – Die am 16. März bei Franzensfeste im Eisack aufgefundene Leiche konnte nun identifiziert werden. Das teilt die Bozner Staatsanwaltschaft mit. Demnach handelt es sich um Giuseppe Larch (91). Bei der bereits vor einigen Tagen durchgeführten Autopsie konnten keine Spuren von Gewalteinwirkung durch dritte festgestellt werden.

Wortwörtlich heißt es:

Unter Bezugnahme auf die Pressemitteilung Nr. 5/2023 vom 20.03.2023 teilt die Staatsanwaltschaft Bozen mit, dass der am 16.03.2023 in Franzensfeste aufgefundene Leichnam nach einem Abgleich mit der Seriennummer der Hüftprothese identifiziert werden konnte. Es handelt sich um Larch Giuseppe, geboren am 27.12.1932 in Sterzing.

Bereits kurz nach dem Auffinden des stark verwesten Leichnams gab es die Vermutung, dass es sich dabei um Larch handeln könnte. Er führte ein Hotel in Freienfeld, das am 31. August 2021 in Flammen aufging. Der Mann soll aus dem Hotel geflohen sein. Seitdem fehlte jede Spur von ihm. Damals ist eine flächendeckende Suchaktion durchgeführt worden, bei der Bergretter, Feuerwehrleute und Ordnungskräfte im Einsatz standen. Die Suche endete allerdings ergebnislos.

Offenbar wurde der Körper von den Wassermassen fortgespült und hat eine Strecke von 15 bis 20 Kilometer im Fluss zurückgelegt.

Wie die Rettungskräfte erklären, ragte ein Teil des Leichnams aus dem Wasser. Deshalb haben ihn die Arbeiter den leblosen Körper bemerkt. Es wird nicht ausgeschlossen, dass sich der Leichnam bereits seit Längerem an jener Stelle befand.