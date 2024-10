Frau nach Messerangriff auf Partnerin in Wien festgenommen

Von: apa

Eine 29-Jährige ist in der Nacht auf Montag in einem Stiegenhaus in Wien-Simmering mit schweren Stichverletzungen aufgefunden worden. Die Frau suchte bei einer Nachbarin Hilfe und klopfte offenbar an deren Tür, berichtete die Polizei. Unter Tatverdacht steht die ein Jahr jüngere Lebensgefährtin des Opfers, sie wurde festgenommen. Die 28-Jährige soll ihrer Partnerin während eines Streits mehrmals ein Messer in den Rücken gerammt haben.

“Eine Nachbarin fand die schwer verletzte Frau im Stiegenhaus, nachdem sie ein Klopfen an ihrer Tür gehört hatte”, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. Die Berufsrettung war mit mehreren Teams im Einsatz. Nach der notfallmedizinischen Versorgung der Schwerverletzten an Ort und Stelle wurde sie in ein Spital gebracht.

Gegen die Beschuldigte wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, ermittelt. Weder die mutmaßliche Täterin noch das Opfer wurden bisher befragt.

(S E R V I C E – In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133 sowie in Oberösterreich beim Autonomen Frauenzentrum – Frauennotruf OÖ unter 0732/602200)