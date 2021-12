Frau verliert Kontrolle über ihr Fahrzeug

Verkehrsunfall in Luttach

Luttach – Am Vormittag des heutigen Silvestertages ist es um 7.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Luttach gekommen. Der Unfall ereignete sich bei der Brücke in der Nähe der Feuerwehrhalle, wo eine Pkw-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hatte, das von den Einsatzkräften auf der Seite liegend aufgefunden wurde.

Die Lenkerin wurde vom Weißen Kreuz erstversorgt und ins Krankenhaus von Bruneck gebracht. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Luttach, das Weiße Kreuz, die Straßenpolizei sowie der Straßendienst.