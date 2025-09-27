Aktuelle Seite: Home > Chronik > Frontalzusammenstoß auf Pustertaler Staatsstraße
Mehrere Verletzte

Frontalzusammenstoß auf Pustertaler Staatsstraße

Samstag, 27. September 2025 | 12:44 Uhr
Unfall Welsberg 1
FF Welsberg
Von: fra

Welsberg – Am heutigen 27. September kam es gegen 12.00 Uhr auf der Pustertaler Staatsstraße bei Welsberg zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Bei einem Frontalzusammenstoß wurden insgesamt fünf Personen verletzt. In einem Wagen saß ein älteres österreichisches Paar, im anderen eine italienische Urlauberfamilie mit Kleinkind. Der österreichische Fahrer wurde schwer verletzt, seine Beifahrerin mittelschwer. Die italienische Familie erlitt leichte Verletzungen.

Im Einsatz waren Notarzt, Rettungswagen, Carabinieri und die Feuerwehr, die die Unfallstelle absicherten und die verletzten Personen versorgten. Zwei Patienten wurden ins Krankenhaus nach Bruneck, drei nach Innichen gebracht.

Auslöser für den Verkehrsunfall könnte laut ersten Angaben ein medizinischer Notfall beim Fahrer des österreichischen Autos gewesen sein. Der Wagen soll ohne erkennbaren Grund plötzlich auf die Gegenfahrbahn geraten sein.

Bezirk: Pustertal

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

