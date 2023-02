Bozen – Nach dem Motto „Früh erkannt, ist halb gewonnen!“ wirbt die Brustkrebsinitiative mamazone im Frauenmonat März dafür, die Brustkrebs-Früherkennungs-Angebote und Kontrolltermine regelmäßig wahrzunehmen. Denn je früher der Brustkrebs erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen!

Jede achte Frau erhält im Laufe ihres Lebens die Diagnose Brustkrebs. Heute jedoch ist Brustkrebs kein Todesurteil mehr. Die Zahl an Neuerkrankungen nimmt zwar weltweit zu (in Italien sind es jährlich über 55.000 Frauen, in Südtirol ca. 450 Frauen, die diese Diagnose erhalten), gleichzeitig jedoch ist es gelungen, die Sterblichkeit an Brustkrebs zu senken. Grundlage dafür ist eine qualitätsgesicherte Früherkennung! mamazone Südtirol erneuert immer wieder die Forderung nach einem landesweiten Mammographie-Screening für Frauen bereits ab 40 Jahren in zertifizierten Brustzentren. Die Tatsache, dass immer mehr jüngere Frauen mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert werden, unterstreicht die Wichtigkeit dieser Forderung. Auch setzt sich mamazone dafür ein, dass das Alter für den Screening-Aufruf auf 74 Jahre angehoben wird – so wie es in einigen anderen Regionen Italiens bereits der Fall ist.

mamazones Sensibilisierungskampagne „Aktiv gegen Brustkrebs“ ruft alle Frauen dazu auf, vom Screening-Angebot Gebrauch zu machen, denn nur so kann der Brustkrebs frühzeitig erkannt und behandelt werden.

Dasselbe gilt für Frauen mit genetischer Veranlagung. Trägerinnen der seltenen BRCA1- oder BRCA2-Genmutationen können in Südtirol alle ambulanten und diagnostischen Facharztleistungen kostenlos in Anspruch nehmen, die im Überwachungsprotokoll zur Früherkennung verschiedener Krebsformen enthalten sind. Diese Personen sind dabei von den Ticketkosten befreit.

Dem Brustkrebs kann man zwar durch einen gesunden Lebensstil vorbeugen, gewisse Risikofaktoren wie genetische Veranlagung, Einsetzen der ersten bzw. letzten Regelblutung oder Kinderlosigkeit lassen sich jedoch nicht beeinflussen.

Gerade deshalb ist es so wichtig, vom Screening- und Gen-Test-Angebot Gebrauch zu machen und nicht zu warten, bis die ersten sichtbaren Anzeichen oder Veränderungen auftreten. Brustkrebs ist zu Beginn nicht spürbar und verursacht in den meisten Fällen auch keinerlei Schmerzen. Deshalb ist „früh erkannt schon halb gewonnen“, ermutigt mamazone Südtirol.