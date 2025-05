Von: apa

Eine Fünfjährige ist am Montagnachmittag in Klagenfurt aus dem Fenster gestürzt. Das Mädchen fiel laut Polizei aus bisher unbekannten Gründen aus dem dritten Stock eines Mehrparteienhauses auf ein Vordach und von dort auf den Boden. Die Kleine erlitt schwere Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.