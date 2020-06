Für etwa eine Woche: Es wird wechselhaft und kühler

Bozen – Wurde am Dienstag noch im Südtiroler Etschtal die 30-Grad-Marke geknackt, müssen wir in den kommenden Tagen mit kühlerem Wetter rechnen.

Ende Mai noch knapp vorbei, heute wurde erstmals in diesem Jahr die 30-Grad-Marke erreicht und zwar an mehreren Wetterstationen im Etschtal und Unterland. Morgen nur knapp darunter, Donnerstag und Freitag verlaufen dann kühler. pic.twitter.com/ailnzcPpj0 — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) June 2, 2020

Wie es Landesmeteorologe Dieter Peterlin bereits gestern durchblicken hat lassen, gelangen zunehmend feuchte und labile Luftmassen nach Südtirol. Für rund eine Woche soll es deutlich kühler werden und auch immer wieder regnen.

Heute ist es noch einmal recht sonnig und sehr warm, ab morgen beginnt eine wechselhafte und kühlere Phase, die etwa eine Woche lang anhält. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) June 3, 2020

Bereits am morgigen Donnerstag überwiegen in Südtirol die Wolken und vor allem in der zweiten Tageshälfte regnet es recht verbreitet. Am Abend und in der Nacht auf Freitag kann es stellenweise auch kräftig regnen.

Auch die Prognose des Landeswetterdienstes für die darauffolgenden Tage sind nicht unbedingt rosig: Am Freitag ist es zunächst noch unbeständig mit vielen Wolken und einigen Regenschauern. Im Tagesverlauf kommt es mit Nordföhn zu einer Wetterbesserung und stellenweise gehen sich noch ein paar Sonnenstunden aus. Der Samstag beginnt sonnig. Im Tagesverlauf sind einzelne Regenschauer möglich.

Am Sonntag und Montag regnet es wieder häufiger.