Gadertal: Sturz vom Dachfenster

St. Vigil in Enneberg – Im Gadertal hat sich am Montagvormittag ein Arbeitsunfall zugetragen. Ein Mann ist gegen 10.00 Uhr auf einer Baustelle in St. Vigil in Enneberg von einem Dachfenster auf den Betonboden gestürzt.

Dabei zog er sich erhebliche Verletzungen zu. Weißes Kreuz und der Rettungshubschrauber Pelikan 2 sorgten für die Erstversorgung des Patienten. Anschließend erfolgte der Transport ins Bozner Spital.

Die Carabinieri ermitteln zum Unfallhergang.