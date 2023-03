Gastone Salvato feiert 101. Geburtstag

Meran – Gestern feierte Gastone Salvato, ehemaliger Leiter der Abteilung für Innere Medizin des Meraner Krankenhauses, seinen 101. Geburtstag im Beisein seines Sohnes Stefano und seiner Tochter Francesca. Er ist der älteste Meraner Bürger. Die älteste Meranerin ist Maria Dalpiaz (103).

Gastone Salvato wurde in Padua geboren. Im Alter von fünf Jahren zog er zusammen mit seinen Eltern nach Bruneck, wo sein Vater als Bahnhofsleiter arbeitete. Später kam die Familie nach Meran, wo Salvato am humanistischen Gymnasium diplomierte.

Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, musste er sein Medizinstudium unterbrechen. Nachdem er sich 1943 weigerte, in der Wehrmacht zu dienen, wurde er bis Februar 1945 in einem Arbeitslager in der Nähe von Breslau (Polen) gefangen gehalten. Als die russiche Armee die Frontlinie durchbrach, gelang es ihm zusammen mit zwei Freunden zu fliehen und wieder nach Meran zurückzukehren.

Anschließend nahm Salvato wieder sein Studium auf und erhielt den begehrten Doktortitel. Bis 1992 war ein in der Abteilung für Innere Medizin des Meraner Krankenhauses tätig. Zudem war er Dozent an der Krankenpflegeschule in Meran. Neben der Medizin ist die Botanik seine große Leidenschaft.

Sozialstadtrat Stefan Frötscher hat dem Jubilar einen Besuch abgestattet und ihm eine Orchidee sowie die Glückwünsche der Meraner Stadtverwaltung überbracht.

