Gefährliche Situation: Polizeibeamte mit Küchenmesser bedroht

Quästor schließt Bar "Biti" in Bozen

Bozen – Bozens Quästor, Giancarlo Pallini, hat die Schließung der Bar Biti” in der Garibaldistraße 38 in Bozen angeordnet. Die Aussetzung der Lizenz für eine Dauer von zehn Tagen wurde laut den Behörden nach einer Kontrolle am Samstag, den 4. Februar, nötig. Dabei kam es nämlich zu einer unschönen und vor allem haarsträubenden Szene.

Als die Exekutivbeamten in dem Lokal die Identität von zwei schon polizeibekannten Gästen überprüfen wollten, wurden sie von plötzlich von einem weiteren Mann mit einem Küchenmesser bedroht.

Letztlich konnte er überwältigt werden. Der Mann kassierte eine Anzeige wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und dem Tragen von Waffen. Außerdem wurden in seinem Besitz einige Gramm Haschisch gefunden.

Bereits bei früherer Gelegenheit haben die Ordnungshüter in der Bar Biti die Anwesenheit von verdächtigen oder gefährlichen Personen festgestellt. Einige von ihnen waren auch als Drogenhändler bekannt.

Um diesen “suspekten Personen” den Treffpunkt im Sinne der öffentlichen Sicherheit für eine Weile zu entziehen, hat sich der Quästor dazu entschlossen, die Lizenz für zehn Tage auszusetzen.