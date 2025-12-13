Gefällte Bäume in Oberösterreich töteten zwei Menschen

Von: apa

Zwei Menschen sind in Oberösterreich bei Forstarbeiten ums Leben gekommen. Eine 51-Jährige ist am Freitagvormittag in Tiefgraben (Bezirk Vöcklabruck) von einem gefällten Baum vor den Augen ihres Ehemannes erschlagen worden. Am Samstagvormittag traf eine morsche Esche einen 51-Jährigen im Beisein seiner beiden Brüder in Kopfing im Innkreis (Bezirk Schärding). Beide starben trotz sofortiger Hilfsmaßnahmen noch am Unfallort.

Die 51-jährige Frau hatte gemeinsam mit ihrem Ehemann in einem Waldstück eine rund 20 Meter hohe Buche umgeschnitten. Der Stamm blieb in einem anderen Baum hängen und stürzte in die entgegengesetzte Richtung. Die 51-Jährige konnte sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der 57-jährige Ehemann hatte unverzüglich die Rettungskette in Gang gesetzt. Reanimationsversuche durch den Notarzt blieben aber erfolglos.

Nur einen Tag später wurde im Bezirk Schärding ein 51-Jähriger vor den Augen seiner beiden Brüder von einem Baum getroffen und getötet. Der Mann hatte am Samstagvormittag in seinem Wald in Kopfing im Innkreis in einem abschüssigen Gelände einen Baum gefällt. Als dieser umfiel, stieß der Stamm gegen eine morsche Esche, die dadurch mit umgerissen wurde. Der 51-Jährige konnte dem zweiten Baum nicht mehr ausweichen. Er verstarb trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.