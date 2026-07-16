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Polizisten attackiert - Einsatzfahrzeug beschädigt

Gefälschter Zehner: Mann [27] gerät außer Kontrolle

Donnerstag, 16. Juli 2026 | 09:19 Uhr
Polizeiauto
Quästur
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Von: luk

Bozen – Ein 27-jähriger Marokkaner ist in Bozen nach einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte festgenommen worden. Der Mann soll in der Claudia-Augusta-Straße erheblichen Widerstand gegen die Staatspolizei geleistet und dabei auch ein Einsatzfahrzeug beschädigt haben.

Auslöser des Polizeieinsatzes war nach ersten Informationen der Versuch des 27-Jährigen, in einem Geschäft in Oberau mit einem gefälschten Zehn-Euro-Schein zu bezahlen. Als die Beamten eintrafen, soll der bereits polizeibekannte Mann außer Kontrolle geraten sein und versucht haben, seine Identifizierung mit Gewalt zu verhindern.

Während des Einsatzes attackierte er die Polizisten und trat gegen die Seitenscheibe eines Streifenwagens, die dabei beschädigt wurde. Der Mann wurde schließlich überwältigt und zur Quästur gebracht.

Bei einer Durchsuchung fanden die Exekutivbeamten zudem drei Päckchen mit Kokain. Gegen den 27-Jährigen wurde neben der Festnahme auch ein Ausweisungsverfahren eingeleitet.

Ein Video der Festnahme, das von Zeugen aufgenommen wurde, verbreitete sich inzwischen in den sozialen Netzwerken, berichtet die Zeitung Alto Adige.

 

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