Gehhilfe gestohlen: Empörung über Tat an betagter Frau

Montag, 05. Januar 2026 | 15:34 Uhr
Bozen – Ein Polizeieinsatz in Bozen hat in diesen Tagen nicht nur zur Sicherstellung von Diebesgut geführt, sondern auch eine besondere menschliche Note bekommen.

Die Staatspolizei hat in den vergangenen Tagen umfangreiches Diebesgut an seine rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Darunter auch einen Rollator, der einer derzeit im Krankenhaus liegenden Frau gestohlen worden war.

Wie der Quästor der Provinz Bozen mitteilt, stellten die Ordnungshüter bei gezielten Kontrollen in einer Garage im Neubruchweg zahlreiches Diebesgut sicher.

Die Gegenstände – vor allem Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Alltagsgegenstände – stammten aus Diebstählen in Wohnhäusern und auf Baustellen im Stadtgebiet. Zwei ausländische Staatsbürger im Alter von 45 und 47 Jahren wurden wegen Hehlerei angezeigt.

Dank sorgfältiger Katalogisierung und des Abgleichs mit eingegangenen Anzeigen konnten die Polizisten die Eigentümer rasch ermitteln und die gestohlenen Gegenstände zurückgeben.

Besonders berührend war die Rückgabe eines Rollators, der einer pflegebedürftigen Frau entwendet worden war. Die Betroffene befindet sich derzeit im Krankenhaus und war durch den Diebstahl mehrere Tage lang in ihrer Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt. Am vergangenen Samstag brachten die Polizisten den Rollator persönlich ins Krankenhaus.

