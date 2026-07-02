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Aufräumarbeiten nach Murenabgang zwischen Meran und Hafling laufen auf Hochtouren – VIDEO

„Gemeinsamer Kraftakt“

Donnerstag, 02. Juli 2026 | 21:59 Uhr
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Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol
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Von: ka

Meran – Die umfangreichen Aufräumungs- und Sicherungsarbeiten nach dem Murenabgang zwischen Meran und Hafling wurden auch heute mit vereinten Kräften fortgesetzt. Am Nachmittag erfolgte die nahtlose Ablöse durch die Feuerwehren des Abschnitts 2, darunter die Freiwilligen Feuerwehren aus Marling, Algund, Töll und Rabland.

Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol

Gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Bozen, dem Straßendienst, dem Amt für Wildbachverbauung, dem Zivilschutz und mehreren privaten Erdbauunternehmen wurden weitere Wohnhäuser von Schlamm und Geröll befreit. Zudem trieben die Einsatzkräfte die Räumungsarbeiten entlang der Landesstraße LS 8 weiter erfolgreich voran.

Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol

Dank und Anerkennung für den unermüdlichen Einsatz

Im Laufe des Tages verschaffte sich Landesfeuerwehrpräsident Martin Künig persönlich einen Eindruck von der Lage vor Ort. Er sprach allen eingesetzten Feuerwehrleuten sowie den zahlreichen Helfern seinen großen Dank für den außergewöhnlichen Einsatz, die hervorragende Zusammenarbeit und die gelebte Kameradschaft aus.

Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol

An dieser Stelle gilt allen Beteiligten ein herzlicher Dank, die seit Tagen mit unermüdlichem Einsatz den betroffenen Menschen helfen und Schritt für Schritt die Rückkehr zur Normalität ermöglichen.

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Bezirk: Burggrafenamt

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