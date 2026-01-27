Aktuelle Seite: Home > Chronik > Generationswechsel bei den Carabinieri in Tramin
Langjähriger Kommandant Augusto Ortu übergibt an Matteo Marinoni

Generationswechsel bei den Carabinieri in Tramin

Dienstag, 27. Januar 2026 | 11:44 Uhr
Cara-tramin Kopie
Carabinieri
Schriftgröße

Von: mk

Tramin – Nach über drei Jahrzehnten im Dienst der Sicherheit und der Gemeinschaft verabschiedet sich Luogotenente Carica Speciale Augusto Ortu, Kommandant der Carabinieri-Station Tramin, in den wohlverdienten Ruhestand. Sein Nachfolger ist Maresciallo Matteo Marinoni.

Ortu war über 30 Jahre lang ein fester Bezugspunkt für die Bürgerinnen und Bürger von Tramin. Seine Karriere bei den Carabinieri begann 1988 nach Abschluss der Unteroffiziersschule in Salurn. Im Jahr 1992 kam er nach Tramin, wo er bereits 1994 das Kommando der Station übernahm, das er bis 31. Dezember 2025 innehatte.

Ortu zeichnete sich stets durch Ausgeglichenheit, Pflichtbewusstsein und ein tiefes Gespür für die zwischenmenschlichen Belange aus. Für seine Verdienste wurde er unter anderem mit der Mauritius-Medaille und der Verdienstmedaille für langjährige Führung ausgezeichnet.

Der gebürtige Meraner, der mit seiner Familie in Tramin lebt, wird sich nun vermehrt seinem Privatleben widmen können.

Der Stab wird nun an Maresciallo Matteo Marinoni weitergereicht. Die Ernennung erfolgte durch den Kommandanten der Carabinieri-Legion Trentino-Südtirol, Brigadegeneral Stefano Paolucci.

Marinoni ist in Bozen aufgewachsen und geboren und trat 2018 in den Dienst der Carabinieri. Er ist der deutschen Sprache mächtig und verfügt bereits über fünf Jahre Berufserfahrung im Unterland. Die letzten drei Jahre war er bereits an der Station in Tramin tätig.

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Kommentare
103
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Schnee und Regen fordern Tribut auf der Straße
Kommentare
48
Schnee und Regen fordern Tribut auf der Straße
So soll das Luxushotel auf dem Mond aussehen
Kommentare
44
So soll das Luxushotel auf dem Mond aussehen
Traurig: US- und deutsche Mikrochips in Russlands neuester raketenähnlicher Drohne
Kommentare
43
Traurig: US- und deutsche Mikrochips in Russlands neuester raketenähnlicher Drohne
Unglaublich: Sommerreifen-Schlacht im tiefsten Sextner Winter
Kommentare
43
Unglaublich: Sommerreifen-Schlacht im tiefsten Sextner Winter
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 