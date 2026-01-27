Generationswechsel bei den Carabinieri in Tramin

Von: mk

Tramin – Nach über drei Jahrzehnten im Dienst der Sicherheit und der Gemeinschaft verabschiedet sich Luogotenente Carica Speciale Augusto Ortu, Kommandant der Carabinieri-Station Tramin, in den wohlverdienten Ruhestand. Sein Nachfolger ist Maresciallo Matteo Marinoni.

Ortu war über 30 Jahre lang ein fester Bezugspunkt für die Bürgerinnen und Bürger von Tramin. Seine Karriere bei den Carabinieri begann 1988 nach Abschluss der Unteroffiziersschule in Salurn. Im Jahr 1992 kam er nach Tramin, wo er bereits 1994 das Kommando der Station übernahm, das er bis 31. Dezember 2025 innehatte.

Ortu zeichnete sich stets durch Ausgeglichenheit, Pflichtbewusstsein und ein tiefes Gespür für die zwischenmenschlichen Belange aus. Für seine Verdienste wurde er unter anderem mit der Mauritius-Medaille und der Verdienstmedaille für langjährige Führung ausgezeichnet.

Der gebürtige Meraner, der mit seiner Familie in Tramin lebt, wird sich nun vermehrt seinem Privatleben widmen können.

Der Stab wird nun an Maresciallo Matteo Marinoni weitergereicht. Die Ernennung erfolgte durch den Kommandanten der Carabinieri-Legion Trentino-Südtirol, Brigadegeneral Stefano Paolucci.

Marinoni ist in Bozen aufgewachsen und geboren und trat 2018 in den Dienst der Carabinieri. Er ist der deutschen Sprache mächtig und verfügt bereits über fünf Jahre Berufserfahrung im Unterland. Die letzten drei Jahre war er bereits an der Station in Tramin tätig.