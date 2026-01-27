Aktuelle Seite: Home > Sport > 700-Meter-Tross zieht durch Meran
Verkehrsbeschränkungen wegen Olympia

700-Meter-Tross zieht durch Meran

Dienstag, 27. Januar 2026 | 09:54 Uhr
Meran Passer Kurhaus
stnews/luk
Von: luk

Meran – Am Donnerstag, 29. Januar wird ein 700 Meter langer Olympia-Tross samt Fackelträger durch Meran laufen bzw. fahren. Entlang der Strecke gelten vorübergehende Verkehrsbeschränkungen. Die Ortspolizei empfiehlt den Bürgern, nach Möglichkeit zwischen 10.00 und 12.00 Uhr auf die Benutzung des Autos zu verzichten.

Die Route des Fackellaufs ist folgender: Start um 10 Uhr in der Schennastraße, auf Höhe der Tankstelle. Die Straße wird bereits ab 9.00 Uhr gesperrt, wobei der Verkehr aus Hafling und Schenna über die Landesstraße 8 umgeleitet wird.

Die Strecke führt dann weiter über die Cavourstraße und die Postbrücke bis zum Sandplatz, wo von 9.30 bis 11.30 Uhr eine öffentliche Feier stattfindet, und dann weiter über die Laubengasse, den Rennweg, die Goethe-, Alpini-, Rätia-, Petrarca-, Piave- und Gampenstraße bis zum Pferderennplatz.

„Der Konvoi wird etwa 700 Meter lang sein und sich mit einer Geschwindigkeit von etwa fünf Kilometern pro Stunde fortbewegen. Aus diesem Grund werden die betroffenen Straßen je nach Position des Umzugs entlang der Strecke nach und nach gesperrt. Die Sperrung der Teilabschnitte wird rund eine halbe Stunde bis 40 Minuten”, erklärt Ortspolizei-Kommandant Alessandro De Paoli.

Die Ortspolizei empfiehlt den Bürger*innen, nach Möglichkeit zwischen 10.00 und 12.00 Uhr auf die Benutzung des Autos zu verzichten, um Verkehrsbehinderungen zu vermeiden und einen sicheren Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten.

Die Gemeindeverwaltung von Meran dankt der Bevölkerung für ihre Mitarbeit und lädt die Bürger ein, an diesem für die Stadt symbolträchtigen Ereignis teilzunehmen.

Bezirk: Burggrafenamt

