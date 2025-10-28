Geparkter Pkw wird beschädigt – Abschiebung

Von: mk

Bozen – Im Rahmen verstärkter Kontrollen, die Quästor Giuseppe Ferrari angeordnet hat, wurde am Montag in Bozen ein Mann aufgegriffen, der sich illegal in Italien aufhält und der mehrere Fahrzeuge beschädigt hat. Der Betroffene wurde abgeschoben.

An den Kontrollen waren neben der Staatspolizei auch Carabinieri, Finanzwache, Ortspolizei und Soldaten des Heeres beteiligt. Die Ordnungshüter konzentrierten sich auf mehrere Schlüsselbereiche der Stadt, darunter auf den Obstplatz, den Pfarrplatz, die Wolkensteinstraße, der Dominikanerplatz sowie der L.-Ziller-Platz, der Mazzini-Platz und den Park der Religionen. Auch zwei öffentliche Lokale wurden überprüft, dabei sind allerdings keine Unregelmäßigkeiten festgestellt worden.

Passanten, die sich in der Nähe des Siegesplatzes aufhielten, meldeten einen einen Mann, der ein geparktes Auto beschädigte – möglicherweise in der Absicht, einen Diebstahl zu begehen.

Die Polizei stellte den Mann und brachte ihn zur Identifizierung auf die Quästur. Demnach handelte sich um einen Algerier, der sich illegal im Staatsgebiet aufhielt und bereits zahlreiche Vorstrafen aufwies.

Nachdem Anzeige erstattet worden war, leitete Quästor Giuseppe Ferrari umgehend ein Verfahrung zur Ausweisung des Mannes in die Wege. Er wurde daraufhin in das Abschiebezentrum nach Turin überstellt, von wo aus die Rückführung in sein Herkunftsland erfolgen soll.

Weitere Anzeigen

Im Rahmen der Kontrollen traf die Polizei außerdem einen Marokkaner im Besitz von Diebesgut an. Der Mann wurde wegen Hehlerei angezeigt. Eine Italienerin wurde hingegen im Zentrum von Bozen angetroffen, obwohl gegen sie ein Platzverweis vorlag, der für die Landeshauptstadt gültig ist. Auch sie wurde angezeigt.

Ein Italiener wurde dagegen wegen Sachbeschädigung angezeigt, weil er während der Kontrollen ein Polizeifahrzeug vorsätzlich mit seinem Fahrrad beschädigt hatte. Der Mann ist bereits vorbestraft.

Bilanz der Großkontrolle

Die Kontrollen führten insgesamt zu folgenden Gesamtergebnissen:

153 Personen wurden identifiziert.

27 Fahrzeuge wurden kontrolliert.

Rund zehn Gramm Haschisch wurden beschlagnahmt.