Gestohlenes Snowboard und Lawine ausgelöst

Obereggen – Es waren arbeitsreiche Wochen für die Polizeibeamten im Pistendienst im Skigebiet Obereggen.

In der Nacht vom 19. auf den 20. Januar wurde einem Skifahrer aus Verona ein hochwertiges Snowboard in der Nähe des Lokals “Loox” an der Talstation des Skigebietes gestohlen.

Den Beamten der Staatspolizei gelang es nach einer sorgfältigen und langwierigen Überprüfung der Überwachungskameras vor dem Club und nach verschiedenen Recherchen in den sozialen Netzwerken, die Täter zu identifizieren.

Gemeinsam mit den Beamten des mobilen Einsatzkommandos der Polizeidirektion Bozen wurde in den vergangenen Tagen eine Hausdurchsuchung durchgeführt, bei der das Diebesgut sichergestellt und dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben wurde.

Die drei Täter wurden somit gemeinsam wegen Diebstahls zur Verantwortung gezogen.

Außerdem wurden vier Skifahrer identifiziert, die eine Lawine ausgelöst haben sollen. Sie wurden wegen Nichtbeachtung der vorhandenen Beschilderung bestraft.