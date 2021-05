Gries: Nächtlicher „Besucher“ klettert über Eingangstor

Bozen – Eine Boznerin hat auf Facebook einen beunruhigenden Beitrag veröffentlicht: In der Nacht auf Dienstag ist um 3.00 Uhr in der Früh ein unbekannter Mann über das Eingangstor in den Innenhof geklettert. Eine Überwachungskamera hat das Geschehen gefilmt.

Der Fremde hat den Zugangsbereich vor der Wohnung, die sich in der Mendelstraße in Gries befindet, mit einer Taschenlampe erkundet und offenbar sowohl das Garagentor als auch den Pkw unter die Lupe genommen.

Nachdem er mittels Einbruchswerkzeug das kleinere Eingangstor von innen geöffnet hatte, zog er weiter zum Nachbarshaus.

Die Boznerin vermutet, dass der Unbekannte mehrere Häuser vorerst nur ausgekundschaftet hat, um später eventuelle Einbrüche zu planen.