Großbrand in Gsies: Stadel in Flammen

St. Magdalena in Gsies – Wie berichtet, ist in St. Magdalena in Gsies am Samstagabend ein Stadel im Ortsteil Dörfl in Brand geraten.

Bei Ankunft der Feuerwehren stand der Stadel bereits in Vollbrand. Rund 100 Feuerwehrleute standen im Einsatz und konnten ein Übergreifen des Brandes auf das nebenstehende Wohngebäude verhindern. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

20 Kühe im Stall konnten noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Zurzeit laufen noch die Nachlösch- und Aufräumarbeiten. Für die Löschwasserversorgung mussten zudem mehrere lange Zubringerleitungen aufgebaut werden.

Im Einsatz standen die Freiwolligen Feuerwehren von St. Madgalena, St. Martin und Pichl in Gsies, die Feuerwehren von Welsberg, Taisten, und Oberolang sowie der Feuerwehrbezirk Oberpustertal, das Weiße Kreuz und die Behörden.