Gsies: Stadel in Brand geraten

St. Magdalena Gsies – In St. Magdalena Gsies ist am Samstagabend ein Stadel in Brand geraten.

Ersten Informationen zufolge wurden gegen 21.00 Uhr abends mehrere Freiwillige Feuerwehren der Umgebung wie die Freiwilligen Feuerwehren von St. Magdalena Gsies und jene von Taisten zum Einsatz alarmiert. Derzeit stehen alle Wehren der Umgebung im Großeinsatz. Zusammen versuchen alle Einsatzkräfte, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen.

#EINSATZINFO: FF St. Magdalena Gsies – 12.03.22 – 21:09 – Stadelbrand im Ortsteil Dörfl – Alle Feuerwehren der Umgebung stehen derzeit im Großeinsatz. Zusammen versuchen alle Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle zu bekommen 🎥 Privat pic.twitter.com/rlZVvMJzch — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) March 12, 2022