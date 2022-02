Großeinsatz im Eisacktal

Brixen – In der Nacht gegen 2.00 Uhr ist es am heutigen Sonntag zu einem Großbrand in einem Hotel mit Ferienwohnungen in Kreuztal unterhalb der Bergstation der Seilbahn gekommen. Die Freiwilligen Feuerwehren von Afers, Brixen und Umgebung sind seit Stunden im Einsatz, da sich die Löscharbeiten als äußerst schwierig erweisen.

Nachdem vier Bewohner rechtzeitig und glücklicherweise unverletzte in Sicherheit gebracht werden konnten, mussten Teile des Dachstuhls und der Fassade abgetragen werden, um die Flammen löschen zu können, so berichtet der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Afers, Herbert Gostner.

Zwar konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden, allerdings machte den Wehrmännern die Kälte zu schaffen, zumal diese das Löschwasser rasch zu Eis gefrieren ließ. Die Löschwasserversorgung wurde aus mehreren Tankfahrzeugen und Hydranten sichergestellt.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Feuerwehrleute immer noch mit der Brandbekämpfung beschäftigt und die anschließenden Aufräumarbeiten werden noch weitere Mühen und Zeit in Anspruch nehmen.

#EINSATZINFO: FF Afers – 13.02.22 – Einsatzvideo der aufwendigen Löscharbeiten beim Brandeinsatz Kreuztal mit rund 100 Feuerwehrleuten / VVF Eores – video delle complicate operazioni di spegnimento a Valcroce con 100 vigili del fuoco impegnati

Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von St. Andrä, Afers, Brixen, Milland, der BFV Brixen/Eisacktal, das Weiße Kreuz sowie die Behörden.