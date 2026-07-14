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Oberhalb von Wildermieming

Großeinsatz wegen Waldbrandes in Tirol

Dienstag, 14. Juli 2026 | 16:12 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Auch die Feuerwehr stand bei dem Anschlag im Einsatz sym
APA/APA/dpa/Rolf Vennenbernd
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Von: apa

Vermutlich ein Blitzschlag hat Dienstagmittag oberhalb von Wildermieming in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) einen Waldbrand ausgelöst. Eine dichte Rauchsäule breitete sich im Bereich des sogenannten “Grießlehn” aus. Aufgrund des unwegsamen Geländes wurden mehrere Hubschrauber angefordert. Insgesamt waren rund 150 Feuerwehrleute im Einsatz, berichtete die Polizei der APA. Das genaue Ausmaß des Brandes war vorerst unklar, die genaue Brandursache in Abklärung.

Die Löscharbeiten gingen vorerst ausschließlich aus der Luft vonstatten. Es waren sowohl ein Hubschrauber der Polizei Tirol als auch einer aus Vorarlberg an Ort und Stelle. Auch zwei Bundesheerhubschrauber trafen am Nachmittag ein, teilte Bürgermeister Matthias Fink der APA mit. Es dürften wohl mehrere tausend Quadratmeter Waldfläche betroffen sein, hieß es.

“Das Gebiet soll großräumig gemieden werden sowie die Zufahrtswege freigehalten”, appellierte Bürgermeister Fink. Ansonsten gehe aber keine Gefahr für die Bevölkerung aus. Durch den Flugverkehr wurde das Gebiet großräumig abgesperrt. Dies betraf auch einen beliebten Wanderweg über dem Waldbrandgebiet.

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