Südtirol: Murenabgang im Wandergebiet

Von: luk

Sexten – Im Innerfeldtal in Sexten ist es am frühen Dienstagnachmittag zu einem großen Murenabgang gekommen.

Die Geröllmassen sind kurz nach 14.00 Uhr nahe der Dreischusterhütte abgegangen, berichtet stol.it. Der Hüttenwirt hat Alarm geschlagen, da sich in dem Gebiet viele Wanderer aufhielten.

Zusätzlich ist im Fischleintal nahe der Talschlusshütte eine kleinere Mure abgegangen.

Die Suche nach möglichen Verschütteten wurde aufgenommen und die Aufräumarbeiten sind im Gange.

Im Einsatz vor Ort befinden sich die Freiwillige Feuerwehr, das Weiße Kreuz sowie die Bergrettung.