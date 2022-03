Hamsterkäufe in Südtirol

Bozen – Auch in Südtirol weckt der Krieg in der Ukraine Ängste – nicht zuletzt wegen der Preissteigerungen. In Bozen ist es am Samstag bereits zu Hamsterkäufen gekommen, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa.

Regale in Supermärkten waren leer. Besonders begehrt waren Lebensmittel und Klopapier – mittlerweile ein Klassiker. Bereits zu Beginn der Corona-Krise war es zu Hamsterkäufen von Klopapier gekommen, das dann gehortet wurde.

Ansonsten wurden vielfach Nudel- und Teigwaren, Reis, Mehl, Tomatensugo und Öl gekauft. In einem Supermarkt in der Industriezone waren gleich mehrere Regale völlig leergeräumt worden.