Handtaschendiebstahl: 40-Jähriger in Neumarkt angezeigt

Neumarkt – Auf freiem Fuß haben die Neumarkter Carabinieri heute einen vorbestraften und ursprünglich aus Bozen stammenden Mann wegen Handtaschendiebstahls angezeigt.

Der Vorfall ereignete sich vor einer Woche am Parkplatz in der Bahnhofsstraße in Neumarkt. Eine Frau hat dort ihr Auto abgestellt, um den Einkauf zu erledigen. Sie bemerkte aber, dass sie ihre Handtasche im Auto zurückgelassen hatte, und machte Kehrt. Da war die Handtasche samt Inhalt aber bereits fort. Neben Geld, Ausweis und Führerschein beklagt die Bürgerin auch den Verlust von Bankomat- und Kreditkarten.

Die Carabinieri von Neumarkt machten sich an die Ermittlungen und hatten bald eine verdächtige Person ausfindig gemacht. Wenig später wurde genau dieser Mann in Leifers wegen Raubes in einem Geschäft verhaftet. Nun konnte dem 40-Jährigen auch der Handtaschendiebstahl zur Last gelegt werden. Von der Beute fehlt jedoch jede Spur.