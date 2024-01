Haschisch auf der Weinstraße – Trunkenheit im Bus

Tramin/Branzoll – Im Südtiroler Unterland haben die Carabinieri am Sonntagabend zwei Personen aus dem Verkehr gezogen – wegen Drogenvergehen und Trunkenheit.

Zunächst haben die Carabinieri von Tramin bei einer Verkehrskontrolle auf der Weinstraße einen Pkw mit einem jungen Südtiroler aus Kurtatsch angehalten. Da sich der Fahrer im Zuge der Kontrolle nervös verhielt, entschieden sich die Exekutivbeamten für eine Durchsuchung des Autos. Dabei stellten sie zwei Gramm Haschisch fest. Der junge Mann wurde in der Folge als Drogenkonsument gemeldet. Im Zuge der nachgehenden Überprüfung stellte sich heraus, dass er kein Unbekannter war. Es muss nun entschieden werden, ob dem Fahrer der Führerschein entzogen wird.

In Branzoll wurden die Carabinieri der örtlichen Station hingegen wegen eines angetrunkenen Mannes alarmiert. Er war am Sonntagabend in der Buslinie 110 aus Bozen kommend unterwegs. Obwohl er kein aggressives oder gar gewalttätiges Verhalten zeigte, fühlten sich die anderen Fahrgäste doch wegen der Auswirkungen des Alkohols auf das Verhalten des 63-Jährigen aus Leifers gestört und alarmierten die Ordnungshüter.

Die Carabinieri griffen bei Branzoll ein und holten den Mann aus dem Bus. Er wurde zur weiteren Versorgung ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.