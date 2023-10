Haschisch im Flixbus: Er gibt sich völlig ahnungslos

Bozen/Peschiera – Die Finanzpolizei von Villafranca hat erst kürzlich in Peschiera am Gardasee einen 33-Jährigen verhaftet. Der Grund: In seinem Koffer befanden sich rund 34 Kilogramm Haschisch. Der Mann, der in Afghanistan geboren und in Bozen ansässig ist, war in einem Flixbus von Bergamo nach Trient unterwegs.

Der Vorfall hat sich in der vergangenen Woche ereignet. Bei der Kontrolle in Peschiera stand den Fahndern Spürhund Zack zur Seite. Dessen Nase ließ sich nicht täuschen. Der Hund witterte die Drogen im Reisetrolley und schlug an.

Diese waren auf 68 Packungen aufgeteilt, die in das Papier einer Luxusmodemarke eingewickelt waren. Mittels Schnelltest wurde die Substanz als Haschisch identifiziert.

Wie quotidiano.it berichten, erklärte der Mann den Ermittlern gegenüber, er habe nicht gewusst, was sich im Trolley befinde. Eine Freundin habe ihm diesen in Bergamo übergeben und darum gebeten, ihn anderen Personen im Trentino auszuhändigen. Dafür sollen ihm 500 Euro versprochen worden sein.

Statt die Belohnung zu kassieren, wanderte er allerdings hinter Gittern. Der junge Mann muss sich nun wegen Drogenhandels verantworten.