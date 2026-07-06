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Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft

Haschisch und Koks: Carabinieri greifen im Pustertal durch

Montag, 06. Juli 2026 | 09:07 Uhr
06.07.2026 CC Brunico
Carabinieri
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Von: mk

Bruneck – Wegen mutmaßlichen Drogenhandels sind den Carabinieri im Pustertal in den vergangenen Tagen drei Personen ins Netz gegangen. Die Betroffenen wurden bei der Bozner Staatsanwaltschaft angezeigt.

In der Nacht am 13. Juni schritten die Carabinieri von Bruneck in der Nähe eines öffentlichen Lokals ein, nachdem sich Anrainer wegen Ruhestörung beschwert hatten. Bei der Kontrolle eines polizeibekannten 20-Jährigen entdeckten die Beamten ein Klappmesser und 18 Gramm Haschisch. Gemeinsam mit den Carabinieri von Abtei wurde anschließend die Wohnung des jungen Mannes in Enneberg durchsucht. Dabei konnten die Ordnungshüter weitere 40 Gramm Haschisch sicherstellen. Wie aus einer Analyse im Labor der Carabinieri in Leifers hervorging, hätte die Gesamtmenge für 787 Dosen gereicht.

Am Nachmittag des 14. Juni kontrollierten die Carabinieri in Sand in Taufers unterdessen einen 29-jährigen Einheimischen, der ebenfalls bereits aktenkundig war. In einem Rucksack wurden 25 Gramm Kokain gefunden, das bereits in verkaufsfertig auf mehrere Dosen aufgeteilt worden war. Im Rahmen einer Hausdurchsuchung wurden außerdem 15 Gramm Haschisch und eine Präzisionswaage sichergestellt. Den Laboranalysen zufolge hätte man aus der beschlagnahmten Menge 114 Dosen Kokain und 234 Dosen Haschisch gewinnen können.

Ebenfalls am 14. Juni durchsuchten die Carabinieri von Kiens die Wohnung eines 53-jährigen Arbeiters in St. Lorenzen. Dabei wurden 62 Gramm Haschisch sichergestellt. Das Rauschgift war von hoher Qualität: Die Laboranalysen ergaben, dass daraus immerhin 1.121 Dosen für den einzelnen Konsum hätten gewonnen werden können.

Alle drei Verdächtigen wurden bei der Bozner Staatsanwaltschaft Bozen wegen Drogenhandels angezeigt. Der 20-Jährige muss sich zudem wegen illegalen Waffenbesitzes verantworten.

Bezirk: Pustertal

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