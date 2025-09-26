Aktuelle Seite: Home > Chronik > Herbstwetter in Südtirol: Ab Sonntag wird es freundlicher
Aktuell eher frisch

Herbstwetter in Südtirol: Ab Sonntag wird es freundlicher

Freitag, 26. September 2025 | 16:34 Uhr
Die Prognose für heuer ist nun deutlich düsterer als noch im Herbst
APA/APA/dpa/Oliver Berg
Von: luk

Bozen – Seit Wochenbeginn sorgt in Südtirol ein Höhentief über Mitteleuropa für trübe Verhältnisse. Laut dem Landesmeteorologen Dieter Peterlin fiel der meiste Regen bisher südlich des Sarntals, mit Mengen von 60 bis 70 Millimetern.

Gleichzeitig zeigte sich der Herbst von seiner kühlen Seite: In der Nacht auf Donnerstag sank die Schneefallgrenze stellenweise bis auf 1700 Meter, damit wurden viele Berge angezuckert.

Der Wetterverlauf der kommenden Tage:

Samstag: Weiterhin wechselhaft mit Sonne, dichteren Wolken und einzelnen Regenschauern.

Sonntag & Montag: Der Tiefdruckeinfluss lässt nach, die Sonne zeigt sich wieder häufiger, die Quellwolken bleiben meist harmlos.

Dienstag: Von Nordwesten her ziehen dichtere Wolken auf, vereinzelt sind am Nachmittag kurze Schauer möglich.

Mittwoch: Mit aufkommendem Nordföhn lockern die Wolken auf, es wird wieder sonniger.

Bezirk: Bozen

