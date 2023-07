Hitzewelle: So haltet ihr eure Wohnung kühl

Bozen – Wenn es draußen so richtig heiß wird, ist ein kühles zu Hause Gold wert. Die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) gibt einen kleinen Einblick in die verschiedenen Möglichkeiten, einer Überhitzung in den Wohnräumen vorzubeugen.

Die beste Möglichkeit, einer Überhitzung in den Wohnräumen vorzubeugen, ist die Hitze erst gar nichts ins Haus zu lassen. Durch das Umsetzen einiger Tipps können die Raumtemperaturen um einige Grad gesenkt werden.

Die Tipps der Verbraucherzentrale im Überblick:

• Nachts lüften: am besten in der zweiten Nachthälfte (da ist es kühler)

• Tagsüber: Fenster und Türen geschlossen halten

• Jegliche Wärmeproduktion in den Räumen vermeiden, wie beispielsweise stundenlanges Kochen

• Auch ein Ventilator kann Linderung verschaffen

• Verhindern, dass die Sonnenstrahlen auf das Fensterglas prallen, wie z.B. durch Jalousien, Rollos, Raffstore und Markisen

Auch mit Sonnenschutzfolien, die außen an den Fenstern angebracht werden, wird das Eindringen der Sonnenstrahlen in die Räume verringert. Bestenfalls erspart man sich mit dieser kostengünstigen Lösung ein Klimagerät und die damit zusammenhängenden Stromkosten. Es ist jedoch zu bedenken, dass die Sonnenschutzfolie die Räume etwas dunkler machen und sich in der Heizsaison negativ auf die Sonnenenergienutzung auswirken.

Durch Modellrechnungen hat Stiftung Warentest die Effizienz von Sonnenschutzfolien ermittelt. Das Ergebnis: Mit einigen Folien lassen sich die Hitzestunden mit über 26 Grad um bis zu 76 Prozent reduzieren.

Wirkt an besonders heißen Tagen gar nichts mehr, so hilft nur mehr ein Klimagerät, das die Wärme nach außen befördert. Welche Geräte effizient kühlen, zeigen die verschiedenen Testergebnisse von Stiftung Warentest.

Weitere hilfreiche Tipps rund um das kühle Wohnen, sind in der Broschüre „Heißer Sommer – kühles Wohnen“ auf der Webseite der Verbraucherzentrale zu finden. https://www.consumer.bz.it/de/heisser-sommer-kuehles-wohnen

Alternativ zu den verschiedenen Infoblättern bietet die Verbraucherzentrale auch eine technische Bauberatung, welche jeweils montags von 9.00 bis 12.00 und 14.00 bis 17.00 Uhr telefonisch unter 0471-301430 zur Verfügung steht.