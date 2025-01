Höllische Nacht in Bozen: Mutmaßlicher Feuerteufel gefasst

Von: mk

Bozen – Die Brandserie in Bozen der Nacht auf Sonntag hat nicht nur die Feuerwehren auf Trab gehalten. Auch die Carabinieri sind mit zwei Streifenwagen ausgerückt. Wie berichtet, sind die Feuer zwischen mehreren ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugen in der Altstadt ausgebrochen. Die Brände wurden umgehend von der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr von Bozen gelöscht.

In der Raiffeisenstraße, in Zwölfmalgreien und in der Laurinstraße sind drei Autos in Flammen aufgegangen, zwei davon sind vollständig ausgebrannt. Auch bei einem Lieferwagen musste ein Feuer gelöscht werden, während zwei Motorräder vollständig zerstört wurden. Der Verdacht, dass es sich um Brandstiftung handelt, lag gleich von Anfang an nahe.

Unfall während Löscharbeiten

Die Löscharbeiten wurden durch einen Unfall erschwert, der von einem 53-jährigen Mann verursacht wurde. Dieser hatte mit seinem Auto in Zwölfmalgreien ein Feuerwehrfahrzeug gerammt, das kurzzeitig beim Löschen des Lieferwagens in der Mitte der Straße stand.

Nachdem die Carabinieri versucht hatten, den Fahrer anzuhalten, drückte dieser aufs Gaspedal. Glücklicherweise wurden weder Ordnungshüter noch Wehrmänner verletzt.

Dank der Geistesgegenwart der Carabinieri konnte das Fahrzeug dennoch gestoppt werden: Die Carabinieri näherten sich rasch dem Pkw, zogen die Handbremse an und nahmen dem Mann die Autoschlüssel ab. Der Mann, dem sein Führerschein wegen mehrerer Verstöße bereits seit mehreren Jahren entzogen worden war, befand sich in offensichtlich trunkenem Zustand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,70 Gramm pro Liter Blut.

Der Wagen wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Der 53-Jährige kassierte hingegen eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt und wegen mehrerer Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung. Das Einsatzfahrzeug der Feuerwehr war glücklicherweise nur leicht beschädigt worden.

Weitere Brände

Anschließend fuhren die Ordnungshüter in die Laurinstraße, wo zwei brennende Motorräder gemeldet worden waren. Den Carabinieri fiel ein Mann ins Auge, der aus der Ferne die Löscharbeiten genau beobachtete. Augenzeugen berichteten, dass sie die Person kurz zuvor in der Nähe der Motorräder gesehen hätten. Dies wurde durch Aufnahmen von Überwachungskameras bestätigt.

Der Mann wurde sofort aufgehalten. Weil er sich in berauschtem oder trunkenem Zustand befand, war er nicht in der Lage, auf die Fragen der Ordnungshüter eine vernünftige Antwort zu geben. Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Carabinieri drei Feuerzeuge, die er bei sich getragen hatte.

Der mutmaßliche Täter

Bei dem Täter handelt es sich um einen 34-jährigen Mann mit Verhaltensstörungen, der bereits für ähnliche Vorfälle in anderen Teilen des Landes bekannt ist und zuletzt in Prad am Stilfserjoch zugeschlagen haben soll. Er wurde von den Carabinieri angezeigt und zur Behandlung in die psychiatrische Abteilung des Bozner Krankenhauses eingewiesen.

Der Mann wird wegen Brandstiftung in drei Fällen angeklagt. Insgesamt sind sechs Fahrzeuge beschädigt worden, von denen fünf vollständig zerstört wurden. Die Ermittler werten derzeit mehrere Stunden an Aufnahmematerial von Überwachungskameras aus, die der Nähe der betroffenen Gebiete positioniert sind.