Im August leeren sich die Wohnungen und die Angst steigt

Von: luk

Bozen – Im Bozner Stadtviertel Don Bosco wächst die Sorge vor einer steigenden Zahl an Wohnungseinbrüchen, insbesondere während der sommerlichen Urlaubszeit. Die jüngste Meldung aus der Mailandstraße beschreibt Einbrecher, die sich akrobatisch an den Regenrinnen eines Gebäudes hochzogen, um in eine Wohnung zu gelangen. In Reaktion darauf haben sich die Anwohner organisiert, um sich gegenseitig zu warnen und auf verdächtige Aktivitäten aufmerksam zu machen.

Besonders in der Parmastraße haben Bewohner Eigeninitiative ergriffen: Auf den Haustüren mehrerer Gebäude wurden selbstgemachte Flugblätter angebracht, die zur Vorsicht aufrufen. Diese Warnhinweise enthalten auch Bilder mutmaßlicher Verdächtiger, die von Überwachungskameras aufgenommen wurden. Es wird vermutet, dass es sich bei den abgebildeten Personen um Einbrecher handelt, die die Gebäude vorab ausgespäht haben. In den Flugblättern wird laut der Zeitung Alto Adige darauf hingewiesen, dass die Täter oft kleine Zeichen an den Türen hinterlassen oder feine Klebefäden anbringen, um festzustellen, ob die Bewohner im Urlaub sind – bleibt der Faden unberührt, ist die Wohnung vermutlich leer.

Italienweit wird etwa alle vier Minuten ein Wohnungseinbruch verübt, was rund 15 Einbrüchen pro Stunde entspricht. Auch in Südtirol wurden von Januar bis April bereits 200 Fälle registriert. Besonders im August, wenn viele Bewohner verreist sind, steigen die Ängste. „In solchen Zeiten ist die Gemeinschaft von entscheidender Bedeutung, um verdächtige Aktivitäten zu melden und eine soziale Kontrolle zu gewährleisten“, betont Claudio Corrarati, Präsident des italienischen Handwerkerverbandes. Er verweist darauf, dass es zahlreiche technologische Lösungen gibt, um sich gegen Einbrüche zu schützen, auch wenn die Preise für Sicherheitssysteme im letzten Jahr um durchschnittlich zehn Prozent gestiegen sind.

Der Einbau einer modernen Sicherheitstür kostet zwischen 3.000 und 6.500 Euro, während feststehende Eisenvergitterungen je nach Größe etwa 600 bis 700 Euro kosten. Ein hochwertiges Alarmsystem, das Einbrüche nicht nur meldet, sondern auch aktiv – etwa durch Lärm – verhindert, liegt für eine durchschnittliche Wohnung bei 2.700 bis 3.200 Euro. Ein Überwachungssystem mit vier Kameras und Aufzeichnungsgerät kann zwischen 1.700 und 2.200 Euro kosten, abhängig von der Auflösung und Qualität der Kameras.

Die psychologischen Auswirkungen eines Einbruchs sollten nicht unterschätzt werden. Oftmals fühlen sich die Betroffenen noch lange nach dem Vorfall unsicher in ihrem eigenen Zuhause. Das Gefühl der Verletzlichkeit kann tiefe Spuren hinterlassen, die zu Schlafstörungen, Angstzuständen oder sogar posttraumatischen Belastungsstörungen führen können. Die eigene Wohnung, die einst ein Ort der Sicherheit war, wird nach einem Einbruch oft als unsicher und bedrohlich empfunden – ein Zustand, der das Leben der Betroffenen erheblich beeinträchtigen kann.

Tipps der Quästur Bozen zur Einbruchsprävention

Die Quästur von Bozen hat angesichts der steigenden Zahl von Wohnungseinbrüchen in der Urlaubszeit eine Reihe von Empfehlungen veröffentlicht, um die Sicherheit in den eigenen vier Wänden zu erhöhen. Besonders während längerer Abwesenheiten, wie sie in den Sommermonaten häufig vorkommen, sollten Bürger besondere Vorsicht walten lassen. Hier sind die wichtigsten Tipps zur Einbruchsprävention: