Impfen am Speikboden – im Container

Bozen – Das Konzept, die Impfung auf Rädern direkt zu den Menschen zu bringen, wird fortgesetzt. Am Mittwoch, den 3. November wird ein beheizbarer Container am Speikboden aufgestellt. Außerdem werden noch zahlreiche weitere Möglichkeiten zur Impfung angeboten.

Am Parkplatz vor dem Schigebiet Speikboden wird am Mittwoch, den 3. November ein mobiles Impfzentrum in Form eines Containers aufgebaut. An drei aufeinanderfolgenden Tagen wird es dort möglich sein, sich bequem und unkompliziert impfen zu lassen. Dieses Impfangebot ist nicht zuletzt auch aufgrund der guten Erreichbarkeit besonders interessant. Verimpft werden die Impfstoffe von Pfizer, Moderna und Johnson&Johnson. Es wird auch möglich sein, die Coronaschutzimpfung mit der Grippeschutzimpfung zu kombinieren.

In den letzten zehn Tagen macht sich das Coronavirus wieder mit deutlich steigenden Infektionszahlen bemerkbar. “Um dieser unerfreulichen Tendenz Einhalt zu gebieten, ergeht der Aufruf an alle noch Ungeimpften eines der verschiedenen Impfangebote wahrzunehmen.” Der Südtiroler Sanitätsbetrieb bietet derzeit sehr viele Möglichkeiten an, sich gegen Corona impfen zu lassen. Der Zugang ist niederschwellig und einfach – ohne Vormerkung und in Wohnortnähe.

Impfen im Container:

Sand in Taufers, Parkplatz Speikboden

Mittwoch 3. November, 10.00 – 20.00 Uhr, Impfstoff: Pfizer, Moderna, Johnson

Donnerstag 4. November, 10.00 – 20.00 Uhr, Impfstoff: Pfizer, Moderna, Johnson

Freitag 5. November, 8.30 – 16.30 Uhr, Impfstoff: Pfizer, Moderna, Johnson

Wo wird sonst noch in den kommenden Tagen geimpft?

Dienstag 2. November

Meran, Impfzentrum Julia, 16.00 – 18.00 Uhr – Impfstoff: Pfizer

Schlanders, Kulturhaus Karl Schönherr, 9.30 – 14.00 Uhr – nur mit Vormerkung – Impfstoff: Pfizer

Auer, Impfzentrum, Nationalstraße 61, 8.30 – 13.00 und 14.00 – 16.30 Uhr – Impfstoff: Pfizer, Moderna, Johnson

Bruneck, Gericht, Graben Nr. 7, 8.30 – 12.00 und 13.00 – 16.30 Uhr – Impfstoff: Moderna

Mittwoch 3. November

Bozen, Impfzentrum Neue Klinik, 8.00 – 16.30 Uhr – nur mit Vormerkung – Impfstoff: Pfizer

Brixen, Universität, Regensburger Allee 16, 14.00 – 18.00 Uhr – Impfstoff: Pfizer, Johnson

Donnerstag 4. November

Meran, Impfzentrum Julia, 10.30 – 17.00 Uhr – nur mit Vormerkung – Impfstoff: Pfizer, Moderna

Bozen, Impfzentrum Neue Klinik, 8.00 – 16.30 Uhr – nur mit Vormerkung – Impfstoff: Pfizer

Brixen, Impfzentrum Don Bosco, Mozartallee 32, 14.00 – 20.00 Uhr – mit und ohne Vormerkung – Impfstoff: Pfizer, Johnson

Bruneck, Gericht, Graben Nr. 7, 8.30 – 12.00 und 13.00 – 16.30 Uhr – Impfstoff: Pfizer, Johnson

In den Impfzentren können Impftermine auch vorgemerkt werden: online https://sanibook.sabes.it oder telefonisch von Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr Tel. 0471 100 999