Impfung: Prof. Bernd Gänsbacher in vorderster Reihe

Bozen – Am morgigen Sonntag sollen die ersten vier Dosen des Impfstoffes in Südtirol verabreicht werden. Der 27. Dezember gilt in diesem Sinne als ereignisreicher Tag, zumal an diesem in der gesamten EU mit der Impfung gegen das Coronavirus begonnen wird.

Im ehemaligen Notaufnahmebereich des alten Krankenhauses in Bozen sollen nun am morgigen Vormittag um 10.00 Uhr die ersten mit dem Impfstoff gefüllten Spritzen verabreicht werden, so berichtet das Nachrichtenportal stol.it.

Neben einer Krankenschwester und zwei über 80-Jährigen will sich auch der renommierte Immunologe Prof. Bernd Gänsbacher aus dem Sarntal impfen lassen, um mit gutem Beispiel voranzugehen.

Gänsbacher hatte in den vergangenen Monaten in unterschiedlichen Medien Rede und Antwort gestanden und darauf hingewiesen, dass die Impfung die „beste Waffe gegen Sars-CoV-2“ darstellen würde. Nun will er jedoch seinen Worten auch Taten folgen lassen.