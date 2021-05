Impfungen: Bald schon Ü-50-Jährige an der Reihe

Bozen/Rom – In Italien und auch in Südtirol nimmt die Impfkampagne an Fahrt auf. Diese Woche sollen hierzulande 32.000 Impfungen verabreicht werden – so viele wie noch nie. Die Hälfte der Dosen in dieser Woche werden für Zweitimpfungen herangezogen, die andere Hälfte wird für Erstimpfungen verwendet. Damit ist aber nicht Schluss: In den nächsten Wochen und Monaten werden die Liefermengen kontinuierlich steigen. Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, sollen Südtirol bis zum 21. Mai 83.000 Impfdosen erreichen. Voraussichtlich ab Donnerstag können sich dann die 55- bis 59-Jährigen für einen Impftermin vormerken.

In Italien soll hingegen schon bald die Aufhebung der Altersgruppen erfolgen. Sobald die Über-60-Jährigen an der Reihe waren, sollen alle Arbeitnehmer an die Reihe kommen. Das hat der Sonderkommissar Francesco Paolo Figliuolo angekündigt. Zunächst sollen jene Berufsgruppen geimpft werden, die in engem Kundenkontakt stehen – wie etwa Angestellte im Gastgewerbe.

Bereits Ende Mai soll mit den Impfungen bei den Arbeitnehmern begonnen werden. Am Freitag wurde in Italien die Schwelle von einer halben Million geimpfter Personen pro Tag erreicht.

Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia