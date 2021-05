Impfzwang bei Altenpflegern: Senioren haben das Nachsehen

Bozen – Vor allem in der Peripherie des Landes geraten immer mehr Seniorenheime in Schwierigkeiten, weil nicht geimpftes Personal suspendiert wird. Das sieht ein Dekret von Ministerpräsident Mario Draghi vor. Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, hat das auch Auswirkungen auf die Heimbewohner.

So werden Senioren, die in einem Altersheim leben, nach einem Krankenhausaufenthalt nicht wieder aufgenommen, weil Personal fehlt. Zu solchen Situationen ist es nicht in Bozen gekommen, allerdings in anderen Gesundheitsbezirken.

Auch neue Heimbewohner werden in Altersheimen nicht mehr aufgenommen. Die Kurzzeitpflege leidet ebenfalls unter dem Personalmangel und wird in manchen Orten nicht mehr angeboten.