Aktuelle Seite: Home > Chronik > In Kastelruth aufgefundener Goldschakal wurde vergiftet
Ergebnisse liegen vor

In Kastelruth aufgefundener Goldschakal wurde vergiftet

Freitag, 12. September 2025 | 11:59 Uhr
Goldschakal
pixabay.com
Schriftgröße

Von: mk

Kastelruth/Bozen – Im Juli war in Kastelruth ein verendeter Goldschakal gefunden worden. Die Forstbehörde hatte den Kadaver zur Untersuchung an das Institut für Tierseuchenbekämpfung der Venetien in Padua geschickt, berichtet Landesforstdirektor Günther Unterthiner: “Nun liegen die Ergebnisse vor: Es handelt sich um eine Vergiftung.”

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das Auslegen eines Giftköders verboten ist und zudem Kinder sowie auch Hunde oder andere Tiere in Gefahr bringt.

Goldschakal

Der ursprünglich vor allem in Asien und Südosteuropa – Bulgarien, Rumänien, Balkan – beheimatete Goldschakal (Canis aureus) ist eng mit dem Wolf verwandt. Goldschakale bevorzugen eher offene Gebiete und schneearme Landschaften.

Der Goldschakal ist nach Anhang V der Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie in der Europäischen Union geschützt. Die Goldschakal ist in Südtirol nicht heimisch, seine Präsenz ist aber seit über zehn Jahren belegt.

Bezirk: Bozen, Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen, Salten/Schlern

Meistkommentiert
Italien vor weiterem Rekordtief bei der Geburtenrate
Kommentare
55
Italien vor weiterem Rekordtief bei der Geburtenrate
Bekannter Trump-Aktivist Charlie Kirk getötet
Kommentare
43
Bekannter Trump-Aktivist Charlie Kirk getötet
“Von einer Reallohnerhöhung kann keine Rede sein”
Kommentare
41
“Von einer Reallohnerhöhung kann keine Rede sein”
Übergriffe: Ex-Skitrainer aus Südtirol in der Schweiz für fünf Jahre gesperrt
Kommentare
37
Übergriffe: Ex-Skitrainer aus Südtirol in der Schweiz für fünf Jahre gesperrt
Millionenaffäre um Bozner Finanzberater: Anwalt sieht keine Veruntreuung von Kundengeldern
Kommentare
35
Millionenaffäre um Bozner Finanzberater: Anwalt sieht keine Veruntreuung von Kundengeldern
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 