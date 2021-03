In Sterzing festgenommen – wegen zehn Jahre altem Haftbefehl

Sterzing – Die Straßenpolizei hat bei der Autobahmautstelle in Sterzing einen in Innsbruck ansässigen Türken verhaftet. Der Vorfall hat sich bereits am vergangenen Donnerstag ereignet, wurde aber erst jetzt bekannt.

Der 58-Jährige wurde gegen 18.30 Uhr in seinem Fahrzeug aufgehalten, das in Österreich zugelassen ist. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein mehr als zehn Jahre alter Haftbefehl wegen Begünstigung der illegalen Einwanderung vorliegt.

Der 58-Jährige wurde ins Bozner Gefängnis gebracht. Dort muss er eine Haftstrafe von zehn Monaten und 26 Tagen abbüßen. Zudem wird eine Geldstrafe in der Höhe von 50.000 Euro fällig.