Innichen feiert Virgo-Fidelis-Tag

Von: Ivd

Innichen – In der Franziskanerkirche von Leopoldskirchen ist am Samstag die traditionelle Feier der Virgo Fidelis, der Schutzpatronin der Carabinieri, abgehalten worden. Die Zeremonie lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher an und wurde zu einem wichtigen Moment der Besinnung und Wertschätzung für den Dienst der Ordnungskräfte.

Anwesend waren Vertreter der Gemeindeverwaltungen, der italienischen und österreichischen Sicherheitskräfte sowie Mitglieder der lokalen Carabinieri-Einheiten. Die internationale Teilnahme unterstrich die enge grenzüberschreitende Zusammenarbeit im oberen Pustertal.

Die Feier erinnerte an die Werte der Carabinieri – Treue, Einsatz und Verantwortung – und an das historische Gedenken an die Schlacht von Culqualber im Jahr 1941, einem zentralen Bezugspunkt der Tradition des Militärkorps.

Die Atmosphäre in der geschichtsträchtigen Franziskanerkirche verlieh der Veranstaltung einen feierlichen Rahmen. Viele Bürgerinnen und Bürger nahmen teil und bekundeten damit ihre Verbundenheit mit den Sicherheitskräften und ihren Beitrag zur öffentlichen Sicherheit.

Die jährliche Feier gilt in Innichen als fester Bestandteil des lokalen Veranstaltungskalenders und stärkt das Gemeinschaftsgefühl sowie den Austausch zwischen Bevölkerung und Institutionen.