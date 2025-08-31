Innichen: Person von Fahrzeug erfasst

Von: lup

Innichen – In der vergangenen Samstagnacht wurde die Freiwillige Feuerwehr Innichen zur Unterstützung des Weißen Kreuzes alarmiert.

Auf der Staatsstraße in Richtung Sexten, auf der Höhe der Industriezone Innichen, wurde eine Person aus bislang ungeklärter Ursache von einem Fahrzeug erfasst und dabei verletzt.

Die Feuerwehr übernahm die Absicherung der Unfallstelle. Ebenfalls im Einsatz standen die Carabinieri von Innichen, welche die Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet haben.