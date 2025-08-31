Aktuelle Seite: Home > Chronik > Innichen: Person von Fahrzeug erfasst
Unfallursache noch ungeklärt

Innichen: Person von Fahrzeug erfasst

Sonntag, 31. August 2025 | 10:32 Uhr
ff_innichen
Foto: FF Innichen


Von: lup

Innichen – In der vergangenen Samstagnacht wurde die Freiwillige Feuerwehr Innichen zur Unterstützung des Weißen Kreuzes alarmiert.

Auf der Staatsstraße in Richtung Sexten, auf der Höhe der Industriezone Innichen, wurde eine Person aus bislang ungeklärter Ursache von einem Fahrzeug erfasst und dabei verletzt.

Die Feuerwehr übernahm die Absicherung der Unfallstelle. Ebenfalls im Einsatz standen die Carabinieri von Innichen, welche die Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet haben.

Bezirk: Bozen, Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden






© 2025 First Avenue GmbH
 