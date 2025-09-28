Innsbrucker Frauenklinik ehrt Prof. Marth

Von: fra

Innsbruck – Mit einer großen Feier im Congresspark Igls hat die Universitätsklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe Innsbruck am Samstag Prof. Christian Marth verabschiedet. Der langjährige Klinikvorstand tritt mit Oktober in den Ruhestand.

Die Herbstfortbildung 2025 stand unter dem Leitthema „Sternstunden und Fehlentwicklungen der letzten 25 Jahre in der Frauenheilkunde: Was lernen wir für die Zukunft“. Marth nutzte die Gelegenheit, um Entwicklungen, Herausforderungen und Perspektiven seines Fachgebiets zu beleuchten.

Neben zahlreichen Kolleginnen und Kollegen waren auch Vertreterinnen von mamazone Südtirol anwesend. Sie würdigten die enge Zusammenarbeit und dankten Marth für die kontinuierliche Unterstützung seit der Gründung der Brustkrebsinitiative im Jahr 2007. „Seine Expertise war und ist für uns von unschätzbarem Wert“, hieß es von den Organisatorinnen.

Obwohl er nun offiziell in Pension geht, bleibt Marth der Forschung verbunden. Bereits am 25. Oktober wird er in Bozen im Rahmen der „Diplompatientin“ in der EURAC den Vortrag „Brustkrebs: gestern-heute-morgen“ halten.